एंथ्रोपिक ने लॉन्च किया फैबल 5 मॉडल, हैकिंग-जीवनविज्ञान के सवालों का नहीं देगा जवाब 

प्रोजेक्ट ग्लासविंग के जरिए पेश किया मिथोस 5

AI स्टार्टअप की ओर से मिथोस 5 भी पेश किया जा रहा है, जो कम पाबंदियों वाला वर्जन है। इसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत कुछ खास यूजर्स को दिया जाएगा।

मिथोस का गलत इस्तेमाल करके कमजोरियों का फायदा उठाए जाने की आशंकाओं के चलते एंथ्रोपिक ने फैबल 5 को 1,000 घंटे से भी ज्यादा की बग बाउंटी टेस्टिंग से गुजारा है। रेड टीमर्स को इसमें कोई यूनिवर्सल जेलब्रेक नहीं मिला।

यह मॉडल अपनी क्षमता पहले ही दिखा चुका है। स्ट्राइप ने इसका इस्तेमाल करके 2 महीने का प्रोजेक्ट सिर्फ एक दिन में पूरा कर लिया। इतना ही नहीं मिथोस ने वैज्ञानिकों को लैब में प्रोटीन की पहेलियां सुलझाने में भी मदद की है। एंथ्रोपिक ने बताया है कि प्रोजेक्ट ग्लासविंग के जरिए भरोसेमंद पार्टनर्स के लिए इसकी पहुंच और बढ़ाई जाएगी।