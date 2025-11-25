एंथ्रोपिक ने नया AI मॉडल ओपस 4.5 किया लॉन्च, जानिए क्या है खासियत

गूगल के जेमिनी 3 प्रो के आने के तुरंत बाद एंथ्रोपिक ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल क्लाउड ओपुस 4.5 लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह नया वर्जन पहले से ज्यादा तेज, स्मार्ट और मुश्किल कामों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। इस अपडेट के साथ कंपनी ने कुछ पुराने टूल्स को भी और बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया है और एक नया फीचर भी शामिल किया है, जिससे यूजर्स का काम आसान होगा।

फीचर एक्सटेंशन और एक्सेल में नए फीचर नए अपडेट में कई टूल्स को और ज्यादा लोगों के लिए खोला गया है। कंपनी का क्लॉड फॉर क्रोम एक्सटेंशन अब सभी मैक यूजर्स के लिए उपलब्ध है। साथ ही नया इनफिनिट चैट फीचर भी जोड़ा गया है, जिससे पेड यूजर्स लंबी चैट में कॉन्टेक्स्ट खत्म होने की समस्या से बच पाएंगे। इसके अलावा, एक्सेल के लिए क्लॉड का नया वर्जन अब मैक्स, टीम और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिसमें पिवट टेबल और फाइल अपलोड की सुविधा है।

सुरक्षा बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा सुरक्षा एंथ्रोपिक का कहना है कि ओपुस 4.5 पिछले वर्जन के मुकाबले कोडिंग, कंप्यूटर इस्तेमाल और ऑफिस के कामों में काफी अच्छा है। शुरुआती टेस्टर्स ने एक्सेल जैसे कामों में 20 प्रतिशत ज्यादा सही परिणाम और 15 प्रतिशत ज्यादा तेजी देखी है। सुरक्षा के मामले में भी यह मॉडल मजबूत है और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे हमलों को रोकने में बेहतर है। कंपनी के अनुसार, सुरक्षा में यह कई बड़े AI मॉडलों से आगे निकल गया है।