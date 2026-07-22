क्लाउड कोड से मैक पर iOS ऐप्स बनाना हुआ बहुत आसान

यह अपडेट काम को काफी आसान बना देता है। क्लाउड कोड सीधे iOS सिम्युलेटर के पैनल में चलता है, जिससे कोड लिखते समय आप ऐप में होने वाले बदलावों को तुरंत देख पाते हैं।

आपको macOS की पहुंच या स्क्रीन रिकॉर्डिंग अनुमति के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होगी। एक अहम बात का ध्यान रखें कि टेस्टिंग के दौरान किसी भी असली अकाउंट में लॉग-इन न करें। साथ ही, यह भी पक्का कर लें कि आपके पास iOS प्लेटफॉर्म वाला एक्सकोड इंस्टॉल हो।