AI की मार से मुश्किलों में घिरी गोप्रो, 145 कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी  

छंटनी से आएगा पड़ेगा करीब 130 करोड़ रुपये का बोझ

इस मुश्किल से निपटने के लिए गोप्रो ने 145 कर्मचारियों की छंटनी का फैसला लिया है, जो उसके कुल कर्मचारियों का लगभग एक चौथाई हिस्सा है।

कर्मचारियों की इस छंटनी में कंपनी को करीब 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 130 करोड़ रुपये) का खर्च उठाना पड़ेगा, जिसमें छंटनी का मुआवजा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ शामिल हैं।

कंपनी की कमाई 2026 की शुरुआत में 26 फीसदी गिर गई, जिसका एक कारण मैक्स2 कैमरे के लॉन्च में हुई देरी भी है। यह 2024 के बाद से छंटनी का तीसरा बड़ा दौर है, क्योंकि कंपनी वापस पटरी पर आने की कोशिश कर रही है।