एंथ्रोपिक के AI मॉडल्स पर प्रतिबंध की वजह आई सामने टेक्नोलॉजी Jun 16, 2026

अमेरिका ने एंथ्रोपिक के 2 बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस 5 और फेबल 5 की विदेशी पहुंच को रोक दिया है।

यह फैसला चीन से जुड़े एक समूह के मॉडल का इस्तेमाल करने की खबरों के बाद लिया गया है। खबरों के मुताबिक, डिस्कॉर्ड पर एक समूह ने करीब 2 सप्ताह तक इस मॉडल का इस्तेमाल किया।

बाद में एंथ्रोपिक को इसका पता चला और उसने इसे बंद कर दिया। इस घटना ने इन शक्तिशाली AI मॉडल्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।