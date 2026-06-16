एंथ्रोपिक के AI मॉडल्स पर प्रतिबंध की वजह आई सामने
अमेरिका ने एंथ्रोपिक के 2 बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस 5 और फेबल 5 की विदेशी पहुंच को रोक दिया है।
यह फैसला चीन से जुड़े एक समूह के मॉडल का इस्तेमाल करने की खबरों के बाद लिया गया है। खबरों के मुताबिक, डिस्कॉर्ड पर एक समूह ने करीब 2 सप्ताह तक इस मॉडल का इस्तेमाल किया।
बाद में एंथ्रोपिक को इसका पता चला और उसने इसे बंद कर दिया। इस घटना ने इन शक्तिशाली AI मॉडल्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जोखिम को लेकर कंपनी ने यह कहा
एंथ्रोपिक का कहना है कि उनके मॉडल उतने खतरनाक नहीं हैं, जितने लोग दावा कर रहे हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि सरकारी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में चीन का जिक्र तक नहीं हुआ।
हालांकि, अमेरिका का यह कदम दर्शाता है कि अधिकारी इस बात को लेकर कितने चिंतित हैं कि कहीं ये एडवांस AI मॉडल गलत हाथों में न पड़ जाएं। इससे पता चलता है कि ये तकनीकें कितनी संवेदनशील हो गई हैं।