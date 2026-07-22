अमेजन की भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड विस्तार पर नजर

अमेजन के लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) यूनिट के अंतरराष्ट्रीय स्पेक्ट्रम प्रबंधन और रणनीति प्रमुख क्रिस हॉफर ने भारत को सबसे आशाजनक बाजारों में से एक बताया है।

उनके मुताबिक, भारत की तकनीक-केंद्रित सरकार और ब्रॉडबैंड की भारी मांग इसके मुख्य कारण हैं। काम को तेज गति देने के लिए अमेजन हर सप्ताह 15 से ज्यादा सैटेलाइट्स बना रहा है। अगर, कुइपर यहां लॉन्च होता है तो इसकी सीधी टक्कर स्पेस-X के स्टारलिंक और यूटेलसैट वनवेब जैसी कंपनियों से होगी। ये तीनों कंपनियां पूरे देश के ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट से जोड़ने की होड़ में लगी हुई हैं।