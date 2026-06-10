अमेजन लियो ला रही है पूरे देश में सुपरफास्ट वाई-फाई, TRAI से मांगी मंजूरी टेक्नोलॉजी Jun 10, 2026

अमेजन लियो ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) से अपील की है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की मदद से पूरे देश में सार्वजनिक वाई-फाई चलाने की अनुमति दी जाए।

कंपनी का कहना है कि उसके लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स से फाइबर जैसी तेज इंटरनेट स्पीड मिल सकती है और उन्हें लगाना भी आसान है। यह सुविधा खासकर दूर-दराज के इलाकों के लिए काफी काम की होगी।

कंपनी चाहती है कि इस तकनीक को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-वानी) योजना में शामिल किया जाए, जिससे उन इलाकों में भी भरोसेमंद वाई-फाई पहुंचाया जा सके, जहां पहुंचना मुश्किल है।