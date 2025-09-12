चार्ली किर्क पर हुए हमले के वीडियो को ग्रोक ने बताया एडिटेड 

एक्स पर फैले असली वीडियो में चार्ली को गोली लगी थी, लेकिन ग्रोक इसे मजाक बता रहा था। उसने दावा किया कि वीडियो में बस एडिटेड इफेक्ट्स हैं, कोई वास्तविक घटना नहीं हुई। ग्रोक ने यह भी कहा कि कई मीडिया आउटलेट्स और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौत की पुष्टि को मीम बताया है। गुरुवार तक भी उसने 'मीम वीडियो' की बात दोहराई, जबकि किर्क की हत्या की पुष्टि हो चुकी थी।

पहले भी फैल चुकी है गलत जानकारी

यह पहली बार नहीं है जब ग्रोक ने गलत सूचनाएं दी हों। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, उसने हमलावर का नाम भी गलत बताया। पहले 2024 अमेरिकी चुनाव पर गलत दावे किए थे कि कमला हैरिस मतपत्र पर नहीं आ सकतीं। मई में उसने दक्षिण अफ्रीका में 'श्वेत नरसंहार' का झूठा दावा फैलाया। गर्मियों में यह यहूदी विरोधी टिप्पणियों और हिटलर की तारीफ तक करने लगा। xAI ने हर बार तकनीकी गलती बताई लेकिन स्पष्ट कारण नहीं दिया।