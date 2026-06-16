AI और डिजिटल क्रांति से पौधों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने की मुहिम तेज 

74 लाख नमूनों को किया डिजिटल

AI मॉडल्स अब कई बार मुश्किल पौधों की विशेषताओं को पहचानने में विशेषज्ञों से भी बेहतर साबित हो रहे हैं। इससे लुप्तप्राय प्रजातियों को आसानी से सूचीबद्ध किया जा सकता है और उन्हें बचाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। केव ने 74 लाख नमूनों को डिजिटल कर दिया है, जिनमें से कुछ तो चार्ल्स डार्विन ने भी इकट्ठा किए थे।

अब दुनिया भर के शोधकर्ता इन नमूनों को ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा, AI वैज्ञानिकों को पौधों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहचानने में मदद कर रहा है।

यह बहुत पुराने नमूनों (180 साल तक पुराने) से जेनेटिक रहस्य भी उजागर कर रहा है, जिससे दवाइयों और बीमारियों के इलाज पर शोध में काफी मदद मिलेगी।