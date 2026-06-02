वॉलमार्ट को भारी पड़ रहा AI का खर्चा, अब लगा रही पाबंदी टेक्नोलॉजी Jun 02, 2026

वॉलमार्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए खुद के बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल 'कोड पपी' के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं।

दरअसल, इस टूल के बेतहाशा इस्तेमाल से कंपनी का खर्च बहुत बढ़ गया था। पहले कर्मचारी इसे जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब 'टोकन' सिस्टम शुरू किया गया है।

अब हर काम के लिए एक तय संख्या में टोकन खर्च होंगे। इससे कर्मचारियों को सोचना पड़ेगा कि वे AI का इस्तेमाल कब और कहां करें। कंपनी का कहना है कि वे AI का इस्तेमाल सिर्फ वहीं करना चाहते हैं, जहां इससे सचमुच कोई फायदा हो।