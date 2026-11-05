यूथ कांग्रेस की INDIA गठबंधन की महारैली में न जाने वालों पर कार्रवाई, 215 पदाधिकारी निलंबित

युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने रैली में सभी राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारियों को शामिल होने के कड़े निर्देश दिए थे।

उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया गया, जिस पर नेताओं को अपनी लाइव लोकेशन, समय और अन्य विवरण साझा करने थे।

दिल्ली के मिंटो रोड पर बारकोड स्कैनर लगाए गए थे। ऐप पर रजिस्टर करने और बारकोड स्कैन कराने में नाकाम रहे नेताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई है।