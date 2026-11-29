न्यूज18 से JMM के राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम ने कहा, "पार्टी विधेयक पर विचार करने को तैयार है, बशर्ते अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को सही प्रतिनिधित्व की गारंटी दी जाए। अगर सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो SC, ST और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए सीटें भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए।"

लोकसभा सांसद नलिन सोरेन ने कहा कि अगर यह शर्त पूरी होती है तो JMM समर्थन पर विचार कर सकती है।