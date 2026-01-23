कौन होगा मुंबई का मेयर? समीकरणों में फिट बैठ रही हैं ये दावेदार

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में मेयर पद के लिए चेहरा तलाशने का काम तेज हो गया है। बीती दिन निकली लॉटरी में BMC मेयर पद सामान्य श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके बाद गठबंधन ने संभावित चेहरों और समीकरणों पर काम करना शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं कौनसे चेहरे मेयर पद की रेस में आगे चल रहे हैं।

अलका केरकर अलका केरकर अल्का केरकर वार्ड 98 (बांद्रा-खार-सांताक्रूज वेस्ट) से जीती हैं और लगातार चौथी बार पार्षद बनी हैं। 73 वर्षीय केरकर की गिनती पार्टी के वफादार नेताओं में होती है और उन्हें लंबा अनुभव है। वे उपमहापौर भी रह चुकी हैं और भाजपा संगठन से उनकी नजदीकी बताई जाती है। इन्हीं वजहों से उन्हें फायदा मिल सकता है। हालिया निकाय चुनाव में उन्होंने शिवसेना (उद्धव) के उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी है।

ऋतु तावड़े ऋतु तावड़े 53 वर्षीय ऋतु तावड़े भी BMC मेयर पद की रेस में आगे हैं। उन्होंने घाटकोपर के वार्ड 132 से लगातार दूसरी बार चुनाव जीता है। मराठी चेहरा होने के बावजूद उन्होंने गुजराती-बहुसंख्यक इलाके से जीत हासिल की है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से वे समीकरणों में फिट बैठ रही है। क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता भी अच्छी खासी है। हालांकि, 2012 तक वे कांग्रेस में थी। इस पृष्ठभूमि को उनके लिए संभावित नुकसान माना जा रहा है।

तेजस्वी घोसालकर तेजस्वी घोसालकर 38 साल की तेजस्वी घोसालकर को पार्टी का युवा चेहरा माना जाता है और अपनी सक्रियता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने दहिसर से 10,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। वे पूर्व विधायक विनोद घोसालकर की बहू हैं, जिसके चलते उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत माना जाती है। हालांकि, चुनाव से ठीक पहले वे शिवसेना (UBT) छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थीं। ये बात उनके खिलाफ जा सकती है।

अन्य नाम ये नाम भी चर्चा में हर्षिता नार्वेकर भी दौड़ में शामिल हैं। वार्ड नंबर 225 से जीत हासिल करने वाली नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर की रिश्तेदार हैं। अन्य नामों में वार्ड 172 से जीतीं राजश्री शिरवडकर, वार्ड 190 से जीतने वालीं शीतल गंभीर, वार्ड 152 की पार्षद आशा मराठे का नाम भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि भाजपा मराठी चेहरे को प्राथमिकता दे सकती है, क्योंकि मराठी अस्मिता का मुद्दा यहां हावी रहा है।