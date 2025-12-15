भाजपा ने संजय सरावगी को बनाया बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, जानिए कौन हैं

बिहार में संजय सरावगी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। सरावगी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की जगह लेंगे। सरावगी अभी दरभंगा की सदर सीट से विधायक हैं। उनके नाम की घोषणा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र जारी कर की है। पत्र में बताया गया है कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होती है। सरावगी का संबंध मिथिलांचल क्षेत्र (दरभंगा) से है, जिस पर भाजपा का ध्यान केंद्रित होगा।

नियुक्ति वैश्य समाज से आते हैं सरावगी सरावगी वैश्य और मारवाड़ी समाज से आते हैं, जो भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। दरभंगा से 6 बार विधायक रहे सरावगी के जरिए भाजपा जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश करेगी। सरावगी अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होने के साथ ही संगठन में भी लंबा अनुभव रखते हैं। उनका अनुभव पार्टी को बिहार में संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। उनके सामने भाजपा को बिहार में बूथ स्तर पर मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी।

सफर ABVP से शुरू किया था राजनीतिक सफर सरावगी ने वाणिज्य में परास्नातक और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री लाएन मिथिला विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। उन्होंने MBA 1993 में किया है। उन्होंने अपना राजनीतिक सफर भाजपा की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से किया और छात्र आंदोलनों में सक्रिय रहे। उन्होंने सक्रिय रूप से 1995 में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उन्होंने अपना पहला चुनाव 2003 में दरभंगा नगर निगम से वार्ड पार्षद के रूप में लड़ा था और जीते थे।

विधायक 2005 से लगातार जीत रहे विधानसभा चुनाव उन्होंने सबसे पहले 2005 में दरभंगा सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद से जीत का क्रम बना हुआ है। सरावगी ने 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार चुनाव जीते, जिससे वह 6 बार के विधायक बन गए हैं। इस बार उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के उम्मीदवार उमेश साहनी को 24,593 वोटों से हराया है। सरावगी नीतीश कुमार की सरकार में फरवरी 2025 से नवंबर 2025 तक राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री थे।

