कौन हैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले शोएब इकबाल, जो रहे 6 बार विधायक?

दिल्ली में नगर निगर उपचुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता शोएब इकबाल ने सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रहे इकबाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह पार्टी की नीतियों से तंग आकर इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि, बताया जा रहा है कि वह नगर निगम चुनाव में टिकट वितरण से खुश नहीं थे। आइए, शोएब इकबार के बारे में जानते हैं।

पहचान कई पार्टियों में रह चुके हैं शोएब? शोएब हमेशा मटिया महल सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। उन्होंने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की थी। शोएब दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में छात्रसंघ सचिव रह चुके हैं। उन्होंने अपना सबसे पहला विधानसभा चुनाव 1993 में जनता दल के टिकट पर लड़ा और जीता था। इसके बाद वे जनता दल यूनाइटेड (JDU) में शामिल हुए और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रमुख बने। वे कुछ समय तक लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस में भी रहे हैं।

चुनाव 1993 से जीत रहे चुनाव शोएब की मटिया महल सीट पर मजबूत पकड़ थी। उन्होंने इस सीट पर 1993, 1998, 2003, 2008 और 2013 में लगातार 5 बार जीत हासिल की। वर्ष 2015 के चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के असीम अहमद खान शिकस्त मिली। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले वे AAP में शामिल हो गए और भाजपा के रविंद्र गुप्ता को हराया। AAP में रहकर शोएब ने 2 बार चुनाव जीता। वे दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं।

संपत्ति विधायक बनने के बाद बढ़ती गई संपत्ति शोएब 12वीं पास हैं। वर्ष 2008 में उनके ऊपर एक आपराधिक मामला था, जो 2013 में 8 और 2015 में बढ़कर 13 हो गए थे। वर्ष 2015 के चुनाव में वे सबसे अधिक आपराधिक मामलों वाले विधायक थे। शोएब की संपत्ति भी विधायक बनने के बाद खूब बढ़ी। वर्ष 2008 में उनकी संपत्ति 28 लाख थी, जो 2013 में 73.95 लाख हो गई। वर्ष 2015 में संपत्ति 94.83 लाख और 2020 में 1.38 करोड़ रुपये हो गई।