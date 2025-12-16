कोलकाता में मेसी के आयोजन में हुई अराजकता के बाद खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा
क्या है खबर?
दिग्गज फुलबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी के कोलकाता में हुए कार्यक्रम के दौरान फैली अराजकता के बाद राज्य के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा कि मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई गड़बड़ी की जांच चल रही है, इसलिए वे इस्तीफा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनर्जी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
घटना
क्या है घटना?
मेसी के कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से भारी अव्यवस्था सामने आई। इसके बाद फैंस का गुस्सा भड़क गया। नाराज फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति देख मेसी करीब 20 मिनट में ही स्टेडियम से निकल गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आयोजनकर्ता सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के तहत काम करते हैं।