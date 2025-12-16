कोलकाता में मेसी के आयोजन में हुई अराजकता के बाद खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा

घटना

क्या है घटना?

मेसी के कार्यक्रम में आयोजकों की ओर से भारी अव्यवस्था सामने आई। इसके बाद फैंस का गुस्सा भड़क गया। नाराज फैंस ने स्टेडियम में स्टैंड से बोतलें और कुर्सियां ​​फेंकनी शुरू कर दीं, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति देख मेसी करीब 20 मिनट में ही स्टेडियम से निकल गए। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आयोजनकर्ता सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार भी कर लिया है। दत्ता 'ए सताद्रु दत्ता इनिशिएटिव' के तहत काम करते हैं।