लोकसभा में मनरेगा की जगह 'जी राम जी' विधेयक लाने पर हंगामा, परिसर में नारेबाजी

विधेयक के खिलाफ क्या बोलीं प्रियंका गांधी?

केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका ने लोकसभा में कार्ययोजना और प्रक्रिया नियमों के नियम 72(1) के तहत विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा, "मनरेगा ऐसा क्रांतिकारी कानून है, जिसको बनाते समय सदन के सभी राजनीतिक दलों ने सहमति जताई थी। अब नया विधेयक रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर कर रहा है।" उन्होंने मांग की कि यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए और गहन जांच और व्यापक चर्चा के लिए यह बिल संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए।