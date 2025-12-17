पश्चिम बंगाल में SIR की ड्राफ्ट सूची में कई गलतियां, CPM के मुस्लिम नेता बने ब्राह्मण

सूची

फेसबुक पर किया खुलासा

आतिश अजीज ने फेसबुक पर इस मुद्दे का खुलासा किया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए लिखा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें और उनके पिता मोहम्मद सलीम को ब्राह्मण बना दिया है। उन्होंने अपने सूची की तस्वीर भी साझा की, जिसमें उपनाम वाले कॉलम में बंगाली में "अवस्थी" लिखा है। दस्तावेज में मोहम्मद सलीम पिता के रूप में उल्लेखित हैं और सलीम का उपनाम भी "अवस्थी" लिखा हुआ है। उन्होंने गलती सुधारने के लिए CPM के बूथ-स्तरीय एजेंट को सूचित किया है।