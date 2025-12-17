पश्चिम बंगाल में SIR की ड्राफ्ट सूची में कई गलतियां, CPM के मुस्लिम नेता बने ब्राह्मण
चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद जो ड्राफ्ट सूची जारी की गई है, उसमें कई गलतियां सामने आ रही हैं। सूची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPM) के प्रदेश महासचिव और पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम और उनके बेटे आतिश अजीज को ब्राह्मण बना दिया गया है। सूची में उनके उपमान की जगह पर 'अवस्थी' लिखा हुआ है, जो ब्राह्मणों को उपनाम है।
फेसबुक पर किया खुलासा
आतिश अजीज ने फेसबुक पर इस मुद्दे का खुलासा किया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए लिखा कि निर्वाचन आयोग ने उन्हें और उनके पिता मोहम्मद सलीम को ब्राह्मण बना दिया है। उन्होंने अपने सूची की तस्वीर भी साझा की, जिसमें उपनाम वाले कॉलम में बंगाली में "अवस्थी" लिखा है। दस्तावेज में मोहम्मद सलीम पिता के रूप में उल्लेखित हैं और सलीम का उपनाम भी "अवस्थी" लिखा हुआ है। उन्होंने गलती सुधारने के लिए CPM के बूथ-स्तरीय एजेंट को सूचित किया है।
बंगाल में हटाए गए 58 लाख मतदाताओं के नाम
चुनाव आयोग ने मंगलवार को बंगाल की ड्रॉफ्ट सूची जारी की है, जिसमें 58,20,898 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। इनमें मृत मतदाताओं की संख्या 24,16,852 और स्थायी रूप से स्थानांतरित हुए या पलायन कर गए मतदाता 19,88,076 हैं। दावे और आपत्ति दर्ज कराने का काम 16 दिसंबर, 2025 से 17 जनवरी, 2026 तक चलेगा। सुनवाई और सत्यापन को लेकर नोटिस 17 जनवरी से 7 फरवरी, 2026 तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।