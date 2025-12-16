पश्चिम बंगाल में SIR की ड्रॉफ्ट सूची जारी, 58 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कटे

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक महीने तक चले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मंगलवार को ड्रॉफ्ट सूची जारी कर दी है। आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, कुल 58,20,898 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनमें सबसे अधिक संख्या मृत मतदाताओं 24,16,852 की है। इसके बाद 19,88,076 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या पलायन कर गए हैं।

चुनाव अब दावे और आपत्तियों का शुरू होगा काम पश्चिम बंगाल में कुल जनसंख्या 7.66 करोड़ से अधिक है और जहां 90,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) SIR का काम में लगे थे। ड्रॉफ्ट सूची जारी होने के बाद अब दावे और आपत्ति दर्ज करने का काम शुरू होगा, जो मंगलवार 16 दिसंबर, 2025 से लेकर 17 जनवरी, 2026 तक चलेगा। इसके बाद सुनवाई और सत्यापन को लेकर नोटिस चरण 17 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी, 2026 तक चलेगा। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

लापता 12 लाख से अधिक मतदाता लापता चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक, बंगाल में 12,20,038 मतदाताओं को लापता के रूप में चिह्नित किया गया है। साथ ही 1,38,328 नामों को डुप्लिकेट, गलत या फर्जी प्रविष्टियों के रूप में पहचाना गया है। अन्य कई कारणों से 57,604 नामों को हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। जिन लोगों के नाम काटे गए हैं, वे 15 जनवरी तक अपनी आपत्ति और दावा दर्ज करा सकते हैं। साथ ही फॉर्म-6 भर सकते हैं।

