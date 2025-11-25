ममता बनर्जी ने SIR विरोधी मार्च निकाला, कहा- बंगाल जीतने के लिए भाजपा गुजरात हारेगी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में उत्तर 24 परगना जिले में सड़क पर मार्च किया और जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बनगांव में कहा कि भाजपा बिहार समेत कई प्रदेशों में चुनाव जीतने के लिए धोखाधड़ी कर रही है। उन्होंने चेतावदी कि अगर बंगाल में उन्हें या उनके लोगों को निशाना बनाया गया, तो वह देश भर में सड़कों पर उतरेंगी और पूरे देश को हिला देंगी।

बयान बंगाल के लिए गुजरात हारेगी भाजपा- बनर्जी रैली में मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा, "मैं यह भविष्यवाणी कर रही हूं...भाजपा गुजरात (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य) में हारने जा रही है। बंगाल जीतने के लिए वे गुजरात हार जाएंगे।" उन्होंने मतदाता सूची में संशोधन को भाजपा की नई चुनाव जीतने की योजना का हिस्सा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह 'घुसपैठियों' की आड़ में विपक्ष का समर्थन करने वाले हाशिए पर और उत्पीड़ित समुदायों के मतदाताओं को हटा देता है।

खेल मेरे साथ खेल मत करो- बनर्जी बनर्जी ने आगे कहा, "मैं भाजपा से कहती हूं मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। जितनी चाहो एजेंसी इस्तेमाल करो, जितना चाहो पैसा खर्च करो, लोग तुम्हारा पैसा ले लेंगे और फिर भी तुम्हें वोट देने से मना कर देंगे। तुम उन्हें एक महीने के लिए पैसे दे सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या? लोग रोजी-रोटी की सुरक्षा, डेमोक्रेसी और इज्ज़त चाहते हैं। चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग बन गया है।"