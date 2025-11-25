बिहार में रोजगार देने की तैयारी में जुटे नीतीश कुमार, जानिए क्या बनाई योजना

बिहार में प्रचंड बहुमत पाकर 10वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार अपने चुनावी वादे को पूरा करने की कोशिश में जुट गए हैं। उनका सबसे बड़ा वादा राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का है, जिसको लेकर काम शुरू हो गया है। नीतीश ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि वे रोजगार देने के लिए क्या करने जा रहे हैं और क्या तैयारी है। आइए, जानते हैं।

तैयारी उद्यमियों से ले रहे सुझाव नीतीश ने बताया कि राज्य में प्रौद्योगिकी और सेवा आधारित नवाचारों की न्यू ऐज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए इस क्षेत्र की बिहार से संबंध रखनेवाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं एवं नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। राज्य को एक 'वैश्विक-बैक एंड-हब' एवं 'ग्लोबल वर्क प्लेस' के रूप में विकसित और स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण विभागों और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों-विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

रोजगार बंद पड़ी चीनी मिलों को चलाने की तैयारी उन्होंने बताया कि बिहार के बड़ी संख्या में उपलब्ध युवा मानव संसाधन को ध्यान में रखते हुए राज्य को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए रक्षा गलियारा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा से चालू करने हेतु नीति और कार्ययोजना बनाई गई है।

तैयारी कार्ययोजना के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई उन्होंने बताया कि बिहार में शहरों के विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी। सभी बिन्दुओं पर कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय समिति गठित कर दी गई है, जो राज्य में इनसे संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य करेगी। बता दें कि नीतीश ने चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर युवाओं को अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था।