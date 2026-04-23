पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा: भाजपा प्रत्याशी को पीटा, हुमायूं कबीर पर भी हमला
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा देखने को मिल रही है। मुर्शिदाबाद, कूचबिहार, सिलिगुड़ी और मालदा में हिंसा की खबरें हैं। मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के प्रमुख हुमायूं कबीर की कार पर लाठी और ईंटों से हमला कर दिया। यहां हुमायूं के समर्थकों और तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई है।
हुमायूं पर हमला
मारपीट के बाद हुमायूं धरने पर बैठे
दरअसल, मुर्शिदाबाद के नौदा में कल रात एक देसी बम फेंका गया था। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। इसी संबंध में हुमायूं सुबह घटनास्थल पर पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद TMC कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। देखते ही देखते दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद हुमायूं धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर TMC कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया।
भाजपा प्रत्याशी
भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु सरकार को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु सरकार पर भी हमला हुआ है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुवेंदु हमले से बचने के लिए भाग रहे हैं और भीड़ उन्हें पीट रही है। बताया जा रहा है कि सुवेंदु को एक बूथ पर गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसी की जांच करने के लिए वे बूथ पर गए थे, तभी उन्हें भीड़ ने घेर लिया।
मालदा
मालदा में भी हंगामा
मालदा के मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में बालुआचारा हाई स्कूल स्थित मतदान केंद्र के बाहर EVM में खराबी आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया। इस दौरान तनाव की स्थिति रही। मालदा के ही हरिश्चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में TMC के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद बांगरुआ गांव में TMC के चुनावी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए।
सिलीगुड़ी
सिलीगुड़ी में TMC-भाजपा कार्यकर्ता भिड़े
सिलीगुड़ी के बूथ संख्या 26/237 पर मतदान के दौरान TMC और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। केंद्र पर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भीड़ को तितर-बितर किया। आसनसोल में पुलिस ने भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल को रोक लिया। इससे नाराज होकर पॉल एक पुलिस अधिकारी से ही भीड़ गईं। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। पॉल ने आरोप लगाया कि TMC कार्यकर्ता मतदाताओं को धमका रहे हैं।
EVM
कई जगह EVM में गड़बड़ी की खबरें
मालदा के एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा हो गया। लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के श्रीपुर इलाके में एक सड़क किनारे ढाबे के पास खड़ी एक गाड़ी में EVM मिलने पर हंगामा हो गया। बीरभूम के लाभपुर विधानसभा क्षेत्र के भ्रमरकोल में TMC कार्यकर्ता ने भाजपा के चुनाव एजेंट विश्वजीत मंडल पर हमला कर दिया गया। अब तक कम से कम 4 जगहों पर हिंसा हुई है।