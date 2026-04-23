विधानसभा चुनाव 2026: मुर्शिदाबाद में भिड़े TMC-AUJP कार्यकर्ता, तमिलनाडु में 1 बजे तक 56 प्रतिशत मतदान

तमिलनाडु की सभी 234 और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में 62.18 और तमिलनाडु में 56.81 प्रतिशत मतदान हुआ है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान झड़प देखने को मिली है। कल नाओदा में देशी बम फेंका गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। आज यहां हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं में झड़प हुई।

हिंसा मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की TMC कार्यकर्ताओं से झड़प मुर्शिदाबाद के नाओदा में बीती रात देसी बम फेंका गया था। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। आज सुबह हुमायूं कबीर इस जगह पर पहुंचे तो उनकी TMC कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ भी धक्कामुक्की की गई। हुमायूं ने कहा कि नाओदा, रेजीनगर और मुर्शिदाबाद की सभी 22 सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, लेकिन नाओदा के बूथ नंबर 9 और 10 में रात के समय कोई घटना घटित हुई।

ट्विटर पोस्ट हुमायूं कबीर TMC कार्यकर्ताओं से भिड़े #WATCH | West Bengal Elections 2026 | A scuffle breaks out between TMC workers and Aam Janata Unnayan Party (AUJP) founder Humayun Kabir in Murshidabad.



Humayun Kabir is visiting the area where a crude bomb hurling incident was reported yesterday. pic.twitter.com/RTrRzg2eMr — ANI (@ANI) April 23, 2026

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EVM कूच बिहार में 6 बूथ पर वोटिंग रुकी, मालदा में EVM खराब कूच बिहार उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ पर मतदान अस्थायी रूप से रोका गया है। कुछ जगहों पर वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट खराब हो गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर VVPAT लॉक हो गए हैं। अंगारकाटा प्राइमरी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर भी VVPAT लॉक हो गया है। मालदा के एक बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) खराब होने से हंगामा हो गया। यहां लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया और आपत्ति जताई।

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उपचुनाव अजित पवार के निधन के बाद बारामती में उपचुनाव विधानसभा चुनावों के साथ ही महाराष्ट्र की 2- बारामती और राहुरी और गुजरात की एक- उमरेठ सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। सुबह 9 बजे तक उमरेठ में 10 प्रतिशत, बारामती में 8.01 प्रतिशत और राहुरी में 6.39 प्रतिशत वोट डाले गए हैं। बारामती सीट महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार के निधन के चलते खाली हुई है। यहां से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने अजित के सम्मान में यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है।