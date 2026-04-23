विधानसभा चुनाव 2026: मुर्शिदाबाद में भिड़े TMC-AUJP कार्यकर्ता, तमिलनाडु में 1 बजे तक 56 प्रतिशत मतदान
क्या है खबर?
तमिलनाडु की सभी 234 और पश्चिम बंगाल की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक पश्चिम बंगाल में 62.18 और तमिलनाडु में 56.81 प्रतिशत मतदान हुआ है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान झड़प देखने को मिली है। कल नाओदा में देशी बम फेंका गया था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। आज यहां हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (AUJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) कार्यकर्ताओं में झड़प हुई।
हिंसा
मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की TMC कार्यकर्ताओं से झड़प
मुर्शिदाबाद के नाओदा में बीती रात देसी बम फेंका गया था। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। आज सुबह हुमायूं कबीर इस जगह पर पहुंचे तो उनकी TMC कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों के साथ भी धक्कामुक्की की गई। हुमायूं ने कहा कि नाओदा, रेजीनगर और मुर्शिदाबाद की सभी 22 सीटों पर शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, लेकिन नाओदा के बूथ नंबर 9 और 10 में रात के समय कोई घटना घटित हुई।
ट्विटर पोस्ट
हुमायूं कबीर TMC कार्यकर्ताओं से भिड़े
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | A scuffle breaks out between TMC workers and Aam Janata Unnayan Party (AUJP) founder Humayun Kabir in Murshidabad.— ANI (@ANI) April 23, 2026
Humayun Kabir is visiting the area where a crude bomb hurling incident was reported yesterday. pic.twitter.com/RTrRzg2eMr
EVM
कूच बिहार में 6 बूथ पर वोटिंग रुकी, मालदा में EVM खराब
कूच बिहार उत्तर विधानसभा क्षेत्र के 6 बूथ पर मतदान अस्थायी रूप से रोका गया है। कुछ जगहों पर वोटिंग मशीनों की कंट्रोल यूनिट खराब हो गई हैं, जबकि कुछ जगहों पर VVPAT लॉक हो गए हैं। अंगारकाटा प्राइमरी स्कूल स्थित मतदान केंद्र पर भी VVPAT लॉक हो गया है। मालदा के एक बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) खराब होने से हंगामा हो गया। यहां लोगों ने चुनाव अधिकारी को घेर लिया और आपत्ति जताई।
उपचुनाव
अजित पवार के निधन के बाद बारामती में उपचुनाव
विधानसभा चुनावों के साथ ही महाराष्ट्र की 2- बारामती और राहुरी और गुजरात की एक- उमरेठ सीट पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। सुबह 9 बजे तक उमरेठ में 10 प्रतिशत, बारामती में 8.01 प्रतिशत और राहुरी में 6.39 प्रतिशत वोट डाले गए हैं। बारामती सीट महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार के निधन के चलते खाली हुई है। यहां से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने अजित के सम्मान में यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है।
प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी की मतदाताओं से अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, 'पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के पहले चरण और तमिलनाडु में आज मतदान हो रहा है। मैं नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी शक्ति के साथ भाग लें। मैं विशेष रूप से युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूँ कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें। मैं तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से आग्रह करता हूं कि वे रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें।'
सीटें
इन दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी मैदान में हैं। खड़गपुर सदर सीट पर भाजपा के दिलीप घोष का मुकाबला TMC के प्रदीप सरकार से है। बहरामपुर से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी मैदान में हैं। डोमकल से हुमायूं कबीर किस्मत आजमा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोलाथुर से उतरे हैं। अभिनेता थलापति विजय पहली बार पेरंबूर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। उदयनिधि स्टालिन चेपॉक तिरूवल्लिकेनी से चुनाव लड़ रहे हैं।