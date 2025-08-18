उपराष्ट्रपति चुनाव: INDIA गठबंधन के उम्मीदवार घोषित करने पर किसे मिलेगी जीत? जानिए समीकरण

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने गत रविवार (17 अगस्त) को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का अपना उम्मीदवार चुनाव है। हालांकि, INDIA गठबंधन ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में चर्चा के लिए सोमवार को INDIA गठबंधन बैठक आयोजित करेगा। इस आइए जानते हैं UPA के उम्मीदवार घोषित होने के बाद किस गठबंधन को कैसे जीत मिलेगी।

चुनाव कब है उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव? उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 9 सितंबर को चुनाव होगा और उसी दिन मतगणना की जाएगी। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर 3 प्राथमिकता तय करनी होती है।

सवाल INDIA गठबंधन के उम्मीदवार घोषित न कर पर क्या होगा? INDIA गठबंधन ने अभी तक उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में सोमवार को UPA बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवार उतारने और न उतारने का फैसला किया जाएगा। अगर, INDIA गठबंधन चुनाव में अपना उम्मीदवार न उतारने की घोषणा करता है तो फिर NDA के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। हालांकि, NDA राधाकृष्णन के नाम पर सभी को सहमत करने का प्रयास कर रहा है।

चुनाव INDIA गठबंधन के उम्मीदवार घोषित करने पर क्या होगा? INDIA गठबंधन बैठक के बाद अपने उम्मीदवार की घोषणा करता है तो उसका NDA उम्मीदवार राधाकृष्णन से सीधा मुकाबला होगा। इसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य) शामिल होंगे। गुप्त मतदान के माध्यम से उपराष्ट्रपति चुनाव में डाले गए प्रत्येक वोट का मूल्य समान यानी 1 ही होगा।

प्रक्रिया चुनाव होने पर कैसे मिलेगी जीत? चुनाव होने की स्थिति में निर्वाचक मंडल में वर्तमान में शामिल 782 सांसदों को मतदान करना होगा। इनमें जिसमें खाली पद (लोकसभा में एक और राज्यसभा में 5) शामिल नहीं हैं। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को कुल मतों के आधे से अधिक वोट (392) प्राप्त करने होंगे, जिसमें पूर्ण सदन और सभी द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग शामिल है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान संसद की पहली मंजिल के कक्ष 63 में होगा।