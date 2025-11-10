उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों में अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य भर के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य किया जाएगा। गोरखपुर में 'एकता यात्रा' और वंदे मातरम सामूहिक गायन कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना पैदा करना है। साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनके विषय पर स्कूल-कॉलेज में चर्चा-परिचर्चा का आह्वान किया है।
बयान
योगी ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम में कहा, "वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल और शैक्षणिक संस्थान में इसका गायन अनिवार्य करेंगे, जिससे प्रदेश के अंदर हर नागरिक के मन में भारत माता के प्रति सादर सम्मान का भाव जागृत हो सके।" योगी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत के विरोध का कोई औचित्य नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
कार्यक्रम
एक साल तक चलेगा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम
बंकिंग चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में 7 नवंबर को विशेष कार्यक्रम हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष सिक्का और डाक टिकट जारी किया था। उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम जब लिखा गया था, तभी इसके एक पद को हटाकर भारत में विभाजन की नींव पैदा कर दी गई थी। बता दें वंदे मातरम का राष्ट्रव्यापी उत्सव 7 नवंबर 2024 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा।