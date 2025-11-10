उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज में लागू होगा वंदे मातरम का गायन (तस्वीर: एक्स/@myogiadityanath)

उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों में अनिवार्य होगा 'वंदे मातरम', मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान

लेखन गजेंद्र 01:14 pm Nov 10, 202501:14 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ऐलान किया कि राज्य भर के सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य किया जाएगा। गोरखपुर में 'एकता यात्रा' और वंदे मातरम सामूहिक गायन कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना पैदा करना है। साथ ही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनके विषय पर स्कूल-कॉलेज में चर्चा-परिचर्चा का आह्वान किया है।