देशभर में एकसाथ लागू होगा SIR, विवाद के बीच चुनाव आयोग का फैसला

रिपोर्ट

चुनाव आयोग ने मांगी हैं ये जानकारियां

आयोग ने चुनाव अधिकारियों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली SIR की तारीख और डाटा, डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। मतदान केंद्रों का युक्तीकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर भी रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति पर भी फोकस किया जाएगा। बता दें कि बिहार में SIR की प्रक्रिया जारी है और यह 30 सितंबर तक पूरी होगी।