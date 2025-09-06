देशभर में एकसाथ लागू होगा SIR, विवाद के बीच चुनाव आयोग का फैसला
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मचे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने SIR को पूरे देश में एकसाथ लागू करने का निर्णय किया है। इसको लेकर 10 सितंबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक होगी। SIR में भारतीय नागरिकों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों का भी चुनाव आयोग ने सुझाव मांगा है।
रिपोर्ट
चुनाव आयोग ने मांगी हैं ये जानकारियां
आयोग ने चुनाव अधिकारियों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मौजूदा मतदाताओं की संख्या, पिछली SIR की तारीख और डाटा, डिजिटाइजेशन की स्थिति समेत कुल 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। मतदान केंद्रों का युक्तीकरण और कुल केंद्रों की संख्या पर भी रिपोर्ट देनी होगी। अधिकारियों और बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) की नियुक्ति और प्रशिक्षण की स्थिति पर भी फोकस किया जाएगा। बता दें कि बिहार में SIR की प्रक्रिया जारी है और यह 30 सितंबर तक पूरी होगी।
तारीख
देशभर में लागू होने की तारीख तय नहीं
न्यूज18 के अनुसार, आयोग ने आधिकारिक तौर पर देशभर में SIR लागू करने की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं की है, लेकिन सूत्रों से संकेत मिले हैं कि इसे पूरे देश में एकसाथ किया जाएगा। SIR की तारीख पर अंतिम फैसला 10 सितंबर की बैठक के बाद लिया जाएगा। बता दें कि 24 जून को बिहार में SIR शुरू करने से संबंधित अपने आदेश में ही चुनाव आयोग ने पूरे देश में SIR लागू करने का जिक्र किया था।