उत्तर प्रदेश में SIR के तहत मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन टला, नई तारीख मिली
उत्तर प्रदेश में अब 6 जनवरी को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होगा

लेखन गजेंद्र
Dec 30, 2025
06:06 pm
क्या है खबर?

चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद बुधवार 31 दिसंबर, 2025 को ड्राफ्ट सूची जारी करने वाला था, जो अब टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी, 2026 को जारी की जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियां 6 फरवरी, 2026 तक की जा सकती है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची की गहन जांच होने के कारण देरी हो रही है।

क्यों हो रही देरी?

उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक होने के कारण आयोग उसकी गहनता से जांच कर रहा है ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाया जा सके। बता दें कि ड्राफ्ट सूची होने के बाद 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी किया जाएगा और गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी की जगह 6 मार्च, 2026 को होगा।

चुनाव आयोग का संदेश

उत्तर प्रदेश में काटे जा सकते हैं 1 करोड़ से अधिक नाम

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR कराया था। अब सिर्फ उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची बाकी है। अभी तक सबसे अधिक मतदाताओं के नाम तमिलनाडु से काटे गए हैं, जिनकी संख्या 97 लाख है। इसके बाद गुजरात से 73 लाख, पश्चिम बंगाल से 58 लाख, राजस्थान से 44 लाख, मध्य प्रदेश से 42 लाख, छत्तीसगढ़ से 27 लाख और केरल से 24 लाख, असम से 10 लाख, गोवा-पुडुचेरी से 1-1 लाख और लक्षद्वीप से 1,616 नाम काटे गए हैं।

