उत्तर प्रदेश में SIR के तहत मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन टला, नई तारीख मिली

लेखन गजेंद्र 06:06 pm Dec 30, 202506:06 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद बुधवार 31 दिसंबर, 2025 को ड्राफ्ट सूची जारी करने वाला था, जो अब टाल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अब ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी, 2026 को जारी की जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियां 6 फरवरी, 2026 तक की जा सकती है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची की गहन जांच होने के कारण देरी हो रही है।