पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अभी नहीं मिला सरकारी आवास, 21 जुलाई को दिया था इस्तीफा
क्या है खबर?
उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के 5 महीने बाद भी जगदीप धनखड़ को सरकारी आवास का आवंटन नहीं हुआ है। उनके करीबी लोगों ने मंगलवार को इसकी जानकारी मीडिया को दी है। धनखड़ ने इस साल मानसून सत्र के पहले दिन स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे अगस्त तक उपराष्ट्रपति के आधिकारिक आवास 'उपराष्ट्रपति एन्क्लेव' में रहे और 1 सितंबर को उसे खाली कर दिया था।
आवंटन
अभय चौटाला के निजी फॉर्म हाउस में रह रहे थे धनखड़
धनखड़ 'उपराष्ट्रपति एन्क्लेव' छोड़कर दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में स्थित एक निजी फॉर्महाउस में चले गए थे। ये फॉर्म हाउस गदईपुर में इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) नेता अभय चौटाला का है। हालांकि, धनखड़ ने उपराष्ट्रपति भवन छोड़ने से पहले ही 22 अगस्त को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर पूर्व उपराष्ट्रपतियों को मिलने वाले आधिकारिक आवास का अनुरोध किया था। इसके बाद भी केंद्र की ओर से अभी तक आवास आवंटन नहीं हुआ है।
सुविधाएं
पूर्व उपराष्ट्रपति को क्या-क्या मिलती है सुविधाएं?
पूर्व उपराष्ट्रपति को पेंशन के साथ टाइप VIII बंगला, निजी सचिव, अतिरिक्त निजी सचिव, निजी सहायक, चिकित्सक, एक नर्सिंग अधिकारी और 4 निजी परिचायक मिलते हैं। अगर पूर्व उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाता है तो उनके जीवनसाथी को टाइप VII प्रकार का छोटा घर मिलता है। धनखड़ को पूर्व उपराष्ट्रपति के नाते प्रतिमाह 2 लाख रुपये, राजस्थान के किशनगढ़ के पूर्व विधायक होने के नाते 42,000 रुपए और झुंझनू से पूर्व सांसद होने के नाते 45,000 रुपये पेंशन मिलती है।