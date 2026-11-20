न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने सीट बंटवारे पर बातचीत खत्म करने के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है।

हालांकि, सीटों को लेकर अभी भी मतभेद है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी 100 से ज्यादा 'जीतने लायक' सीटें मांग रही है। वहीं, SP ज्यादा सीटें देने पर सहमत नहीं है।

खबर है कि कांग्रेस आलाकमान ने अपने राज्य नेतृत्व को SP के खिलाफ गैरजरूरी बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं।