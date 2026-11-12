उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर आज कर सकते हैं गठबंधन का ऐलान

उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए ओवैसी और चंद्रशेखर ने गठबंधन किया, सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे

लेखन गजेंद्र 01:39 pm Nov 12, 202601:39 pm

क्या है खबर?

दलित और मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन का ऐलान किया है। लखनऊ के एक होटल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और कांग्रेस-समाजवादी पार्टी के खेमे के बाहर तीसरे मोर्चे के रूप में गठबंधन नाम 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' रखा गया है।