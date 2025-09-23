अखिलेश यादव का ऐलान, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर वापस होंगे आजम खान के मुकदमे
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को आजम खान की जमानत पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों से कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो आजम खान पर लगे सभी झूठे मुकदमों को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने खुद के और उपमुख्यमंत्री के भी मुकदमे खत्म कर दिए हैं।
बयान
आजम खान की रिहाई पर क्या बोले अखिलेश?
अखिलेश ने कहा, "आजम खान की रिहाई हो चुकी है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। उम्मीद है उनके झूठे मुकदमे खत्म होंगे। आजम खान ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए पार्टी और नेताजी के साथ बड़ी भूमिका निभाई है। जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने, उपमुख्यमंत्री और तमाम भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं, वैसे ही हमारी सरकार बनने पर आजम खान के सभी झूठे मुकदमे खत्म होंगे।"
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, क्या बोले अखिलेश यादव
अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान; "हमें उम्मीद है आने वाले समय में आजम साहब के सभी मुकदमे खत्म होंगे। जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आजम साहब पर समाजवादी सरकार में सब वापस लेने का काम होगा।" pic.twitter.com/TqHgn7jZNv— Mohd Shadab Khan (@VoxShadabKhan) September 23, 2025
जमानत
आजम खान को मिली जमानत
आजम खान 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे। वे मंगलवार को बाहर आए हैं। आजम पर 89 से अधिक मामले दर्ज हैं। उनपर सबसे अधिक मामले 2017-2019 के बीच दायर किए गए, जिसमें अधिकतर में उनको जमानत मिल चुकी है। आजम को सबसे पहले फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया। हालांकि, उसी साल जमानत मिल गई, लेकिन 2022 में वे फिर गिरफ्तार हो गए। पिछले दिनों उनको क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के 2019 के मामले जमानत मिली है।