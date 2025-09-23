अखिलेश यादव का ऐलान, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर वापस होंगे आजम खान के मुकदमे

बयान

आजम खान की रिहाई पर क्या बोले अखिलेश?

अखिलेश ने कहा, "आजम खान की रिहाई हो चुकी है। मैं कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। उम्मीद है उनके झूठे मुकदमे खत्म होंगे। आजम खान ने भाजपा का मुकाबला करने के लिए पार्टी और नेताजी के साथ बड़ी भूमिका निभाई है। जिस तरह मुख्यमंत्री ने अपने, उपमुख्यमंत्री और तमाम भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं, वैसे ही हमारी सरकार बनने पर आजम खान के सभी झूठे मुकदमे खत्म होंगे।"