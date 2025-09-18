आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

आजम खान को क्वालिटी बार अवैध कब्जा मामले में जमानत मिली, बाहर आने की संभावना

लेखन गजेंद्र 03:25 pm Sep 18, 202503:25 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को गुरुवार को रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आजम की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। आजम ने सांसद-विधायक कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का रुख किया था। इसके साथ ही आजम के जेल से बाहर आने की संभावना बन रही है।