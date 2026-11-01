पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले AAP को झटका, 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा

पठानमाजरा और सरकार के बीच टकराव की शुरुआत पिछले साल सितंबर में खुलकर सामने आई थी।

तब उन्होंने बाढ़ और अपने विधानसभा क्षेत्र में सफाई को लेकर सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे।

इसके बाद उनकी सुरक्षा वापस लेने और पुलिस अधिकारियों के तबादलों से मामला और गरमा गया था।

बाद में एक महिला की शिकायत पर उनके खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के आरोपों में मामला भी दर्ज हुआ था।