करूर में भगदड़ के बाद थलापति विजय का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में जनसभा और रोडशो रद्द
क्या है खबर?
तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान मची भगदड़ के बाद अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय ने अपना राज्यव्यापी जनसभा कार्यक्रम रद्द कर दिया है। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पार्टी ने बताया कि करूर हादसे की वजह से अध्यक्ष विजय का राज्यव्यापी दौरा, जनसभा और रोडशो अगले 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम कब शुरू होगा, इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी।
दौरा
पार्टी ने क्या कहा?
पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, 'ऐसी परिस्थिति में, जब हम अपने प्रियजनों के निधन के दुख और पीड़ा में हैं, हमारे पार्टी के अध्यक्ष का अगले 2 सप्ताह के लिए सार्वजनिक कार्यक्रम अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है। हम आपको सूचित करते हैं कि इस सार्वजनिक बैठक के संबंध में नए विवरण बाद में हमारे समाज अध्यक्ष की स्वीकृति से घोषित किए जाएंगे।' बता दें कि अभी विजय पीड़ितों के परिजनों से नहीं मिले हैं।
दुख
विजय ने कल जारी किया था संदेश
करूर हादसे के बाद विजय ने मंगलवार को एक्स पर वीडियो जारी कर अपना दुख प्रकट किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी दर्दनाक घटना नहीं देखी थी, लेकिन इसका सच जल्द सामने आएगा। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रम में पुलिस से अनुरोध के बाद भी सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि पिछले 5 जिले में कोई हादसा नहीं हुआ तो करूर में ऐसा क्यों हुआ?
जानकारी
भगदड़ में गई है 41 जान
करूर में विजय की पार्टी TVK की रैली थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 51 लोग ICU में भर्ती हैं।