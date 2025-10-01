थलापति विजय ने तमिलनाडु राज्य में अपना जनसभा कार्यक्रम रद्द किया

करूर में भगदड़ के बाद थलापति विजय का बड़ा फैसला, तमिलनाडु में जनसभा और रोडशो रद्द

लेखन गजेंद्र 05:19 pm Oct 01, 202505:19 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान मची भगदड़ के बाद अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय ने अपना राज्यव्यापी जनसभा कार्यक्रम रद्द कर दिया है। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। पार्टी ने बताया कि करूर हादसे की वजह से अध्यक्ष विजय का राज्यव्यापी दौरा, जनसभा और रोडशो अगले 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह कार्यक्रम कब शुरू होगा, इसकी जानकारी जल्द ही दी जाएगी।