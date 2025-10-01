RSS के 100 वर्ष पर मोदी बोले- आजादी के बाद संघ को कुचलने का प्रयास हुआ

संबोधन

क्या बोले प्रधानमंत्री मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "राष्ट्र साधना की इस यात्रा में ऐसा नहीं है कि संघ पर हमले नहीं हुए, संघ के खिलाफ साजिशें नहीं हुईं...हमने देखा है कि कैसे आजादी के बाद संघ को कुचलने का प्रयास हुआ। उसे मुख्यधारा में आने से रोकने के लिए अनगिनत षड्यंत्र रचे गए। परमपूज्य गुरुजी (गोलवलकर) को झूठे केस में फंसाया गया, उन्हें जेल तक भेज दिया गया।" मोदी ने आगे कहा कि इसके बावजूद कभी गुरुजी के मन में रोष नहीं था।