करूर भगदड़ के बाद थलापति विजय ने दिया पहला बयान, कहा- सच जल्द सामने आएगा
क्या है खबर?
तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान मची भगदड़ के बाद मंगलवार को तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख और अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय का बयान आया है। उन्होंने एक्स पर साझा किए वीडियो में तमिल भाषा में अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में ऐसी दर्दनाक घटना कभी नहीं हुई। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को कार्रवाई की चुनौती दी।
बयान
क्या बोले विजय?
विजय ने कहा, "मेरे जीवन में ऐसी दर्दनाक घटना कभी नहीं हुई। मेरा मन पूरी तरह से दर्द से भर गया है। सिर्फ दर्द ही दर्द। लोग मुझसे प्रचार में मिलने आए थे क्योंकि उनका मुझ पर भरोसा प्यार और स्नेह है। उस प्यार और स्नेह के लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहा हूं। इसलिए इस यात्रा में लोगों की सुरक्षा को नजरअंदाज किए बिना मैंने सुरक्षित जगह चुनी। पुलिस से अनुरोध किया, लेकिन जो नहीं होना था, वह हो गया।"
बयान
5 जिलों में प्रचार किया तो करूर में ऐसा क्यों हुआ- विजय
विजय बोले, "हमने 5 जिलों में प्रचार किया, तो फिर करूर में ऐसा क्यों हुआ? यह कैसे हुआ? लोग सच्चाई जानते हैं और सब कुछ देख रहे हैं। जब करूर के लोगों ने मुझे बताया तो ऐसा लगा जैसे भगवान ने आकर मुझे बताया हो। जल्द ही, सच सामने आएगा। हम अपनी जगह गए थे। इसके अलावा हमने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर भी पार्टी नेताओं, दोस्तों और सोशल मीडिया यूजर्स के नाम FIR दर्ज हो रही हैं।"
निवेदन
CM साहब, बदला लेना है तो आओ- विजय
विजय ने आगे अपने संदेश में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को चुनौती दी और कहा कि अगर उन्हें उनसे बदला लेना है तो उनके घर या कार्यालय में उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री जी, आप जो कुछ भी चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं तो मेरे साथ करें। उन्हें हाथ मत लगाइए। मैं घर पर रहूंगा या मैं ऑफिस में ही रहूंगा। दोस्त, नेता, हमारा राजनीतिक सफर और भी मजबूती और साहस के साथ आगे बढ़ेगा।"