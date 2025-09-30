भोजपुरी अभिनेता पवन को राज्यसभा भेजेगा NDA? बिहार चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा से तकरार समाप्त
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच तकरार मंगलवार को समाप्त हो गई है। पवन ने मंगलवार को कुशवाहा से उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ भाजपा महासचिव और बिहार में संगठन प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी सचिव ऋतुराज सिन्हा भी थे। यहां पवन ने कुशवाहा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और आपस में गले मिलकर गिले-शिकवे मिटाए।
टिकट
पवन का राज्यसभा का टिकट पक्का?
यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि पवन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की हार की पटकथा लिखी थी। पवन ने रोहतास जिले की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद कुशवाहा हार गए थे। हालांकि, उन्हें NDA ने 2024 में राज्यसभा भेजा। अब बताया जा रहा है कि पवन भाजपा के टिकट से आरा या किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) उनको राज्यसभा भेज सकती है।
फायदा
पवन के आने से NDA को फायदा
बिहार के राजपूत समाज से आने वाले पवन ने काराकाट सीट से चुनाव लड़कर उच्च जाति का वोट अपने पाले में कर लिया था, जिससे कुशवाहा को नुकसान पहुंचा था। उस चुनाव में कुशवाहा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार द्वारा जीत के बाद तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि पवन दूसरे स्थान पर थे। पवन और कुशवाहा के साथ आने से NDA को शाहाबाद क्षेत्र में फायदा हो सकता है। दोनों के समर्थन में वोट सीट जिता सकती है।
टिकट
भाजपा ने पवन सिंह को बंगाल से उतारा था
भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन उनके ऊपर अपने संगीत वीडियो में बंगाली महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाने का आरोप लगा, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। उनको भाजपा ने NDA सहयोगी कुशवाहा के चुनाव लड़ने के कारण काराकाट सीट नहीं दी तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तब पवन ने काराकाट समेत आसपास की सीट पर NDA को खासा नुकसान पहुंचाया था।
ट्विटर पोस्ट
उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे पवन सिंह
VIDEO | Delhi: Accompanied by BJP General Secretary Vinod Tawde, Bhojpuri actor-singer Pawan Singh meets RLSP president Upendra Kushwaha at the latter's residence.#BiharElections— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/yZHX0BUz1n
ट्विटर पोस्ट
विनोद तावड़े का बयान
#WATCH दिल्ली: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, "पवन जी (गायक पवन सिंह) भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा (राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख) ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। आगामी चुनाव में पवन जी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एनडीए के लिए सक्रियता से काम… pic.twitter.com/gY2Qihb7nc— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2025