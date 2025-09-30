भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात (तस्वीर: एक्स/@anandprakash7)

भोजपुरी अभिनेता पवन को राज्यसभा भेजेगा NDA? बिहार चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा से तकरार समाप्त

लेखन गजेंद्र 04:13 pm Sep 30, 2025

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच तकरार मंगलवार को समाप्त हो गई है। पवन ने मंगलवार को कुशवाहा से उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ भाजपा महासचिव और बिहार में संगठन प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी सचिव ऋतुराज सिन्हा भी थे। यहां पवन ने कुशवाहा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और आपस में गले मिलकर गिले-शिकवे मिटाए।