तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर निलंबित, बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की कही थी बात
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। उनके बयान को लेकर पार्टी के भीतर तीखी आलोचना हुई थी और तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। TMC की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेलडांगा के विधायक की टिप्पणी अस्वीकार्य है और पार्टी के रुख को नहीं दर्शाती है।
बयान
क्या बोले थे कबीर?
कबीर ने पिछले दिनों कहा था, "मैंने एक साल पहले कहा था कि मैं बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। तुम्हारी चमड़ी क्यों जल रही है? क्या तुम्हें भाजपा चला रही है? 6 दिसंबर को NH-34 मेरे नियंत्रण में रहेगा, मुसलमानों के नियंत्रण में।" इस दौरान उन्होंने मुर्शिदाबाद प्रशासन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एजेंट होने का आरोप लगाया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की तो वे "आग से न खेलें।"
बवाल
बयान को लेकर राज्य में बवाल
विधायक कबीर के बयान के बाद राज्य में बवाल खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से कहा कि अगर विधायक के बयान से तनाव पैदा हो रहा है तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? TMC ने कबीर के बयान से तुरंत किनारा कर लिया, लेकिन भाजपा ने TMC पर बंगाल को अराजकता की ओर धकेलने और लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है।