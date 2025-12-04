तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर निलंबित, बाबरी जैसी मस्जिद बनाने की कही थी बात

बयान

क्या बोले थे कबीर?

कबीर ने पिछले दिनों कहा था, "मैंने एक साल पहले कहा था कि मैं बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। तुम्हारी चमड़ी क्यों जल रही है? क्या तुम्हें भाजपा चला रही है? 6 दिसंबर को NH-34 मेरे नियंत्रण में रहेगा, मुसलमानों के नियंत्रण में।" इस दौरान उन्होंने मुर्शिदाबाद प्रशासन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एजेंट होने का आरोप लगाया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की तो वे "आग से न खेलें।"