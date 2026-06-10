कथित तौर पर सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को TMC का कांग्रेस में विलय करने का प्रस्ताव दिया है

क्या TMC का कांग्रेस में होगा विलय? दावा- सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को दिया प्रस्ताव

लेखन आबिद खान 05:16 pm Jun 10, 202605:16 pm

क्या है खबर?

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद विधायक और सांसद लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। इस बीच खबरें हैं कि TMC का कांग्रेस में विलय हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को खुद इसका प्रस्ताव दिया है। दिल्ली में कांग्रेस और TMC के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार हो रही बैठकों ने अटकलों को और बढ़ावा दे दिया है।