सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी की है

सुप्रीम कोर्ट की विरोध-प्रदर्शन पर सख्त टिप्पणी, कहा- आंदोलन के कारण नहीं किया जा सकता लाठीचार्ज

लेखन भारत शर्मा 11:18 am Jul 27, 202611:18 am

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों के 'चलो संसद' मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आंदोलन होने के आधार पर लाठीचार्ज नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है। बता दें कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग किया था।