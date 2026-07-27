दिल्ली में RAF के एक जवान ने पेलेट गन से 7 गोलियां चलाईं

RAF के जवान ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर चलाई थी पैलेट, दागे थे 7 राउंड

लेखन गजेंद्र 11:23 am Jul 27, 202611:23 am

क्या है खबर?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 20 जुलाई को संसद कूच के दौरान लाठचार्ज और आंसू गैस के अलावा पैलेट गन भी चलाई गई थी, जिसकी पुष्टि हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) को पता चला है कि कनॉट प्लेस में तैनात उसकी रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान ने अपनी पेलेट गन से 7 गोलियां चलाईं थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, इसमें 5 गोलियां प्रदर्शनकारियों को लगीं, जबकि 2 जमीन पर गिरीं।