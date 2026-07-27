धनुष के वीडियो ने सोशल मीडिया पर छेड़ी चर्चा

क्या राजनीति में कदम रखने जा रहे धनुष? वायरल वीडियो देख लग रहे कयास

लेखन ज्योति सिंह 11:15 am Jul 27, 202611:15 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय की तरह राजनीति में कदम रखना फिल्मी सितारों के लिए कोई नई बात नहीं है। ताजा नाम तमिल सुपरस्टार धनुष का सामने आया है। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों ने उनके राजनीति में आने की अटकलें लगानी शुरू कर दी हैं। ये वीडियो अभिनेता के एक प्रशंसक द्वारा लगाए गए ब्लड कैंप का है, जिसमें वह शामिल हुए थे। आइए जानते हैं पूरा मामला।