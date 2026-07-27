ऐपल के स्मार्ट ग्लास के लॉन्च में हो सकती है और देरी, यहां जानिए वजह
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल के स्मार्ट ग्लास के लॉन्च में अभी और देरी हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी यूजर की प्राइवेसी को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रही है। इसी वजह से स्मार्ट ग्लास में नए सुरक्षा फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। माना जा रहा है कि बेहतर प्राइवेसी सुनिश्चित करने और सभी फीचर्स को पूरी तरह तैयार करने के बाद ही कंपनी इस डिवाइस को बाजार में उतारेगी।
सुरक्षा फीचर्स
नए सुरक्षा फीचर्स पर चल रहा है काम
रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल स्मार्ट ग्लास के लिए नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आधारित प्राइवेसी फीचर्स विकसित कर रही है।
अगर किसी रिकॉर्डिंग संकेतक के साथ छेड़छाड़ का पता चलता है, तो डिवाइस रिकॉर्डिंग अपने आप बंद कर सकता है।
कंपनी का उद्देश्य ऐसा सिस्टम तैयार करना है, जिससे यूजर की निजी जानकारी और आसपास मौजूद लोगों की प्राइवेसी दोनों हर समय सुरक्षित रह सकें और किसी तरह का दुरुपयोग न हो।
कैमरा
कैमरा को लेकर भी कई विकल्पों पर विचार
ऐपल स्मार्ट ग्लास के अलग-अलग मॉडल पर भी विचार कर रही है।
एक विकल्प ऐसा हो सकता है, जिसमें कैमरा बिल्कुल न दिया जाए। वहीं दूसरा मॉडल कैमरे के साथ आए, लेकिन उससे फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करने की सुविधा न मिले।
कंपनी इन विकल्पों पर इसलिए विचार कर रही है, ताकि प्राइवेसी से जुड़े संभावित जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सके और लोगों का भरोसा मजबूत बना रहे, साथ ही उपयोग का अनुभव भी बेहतर हो।
लॉन्च
2027 में हो सकता है बड़ा ऐलान
ऐपल पहले इस डिवाइस को जल्द पेश करने की तैयारी में थी, लेकिन अब इसकी योजना आगे बढ़ गई है।
माना जा रहा है कि कंपनी 2027 में आयोजित होने वाले अपने डेवलपर कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट ग्लास पेश कर सकती है। इसके बाद वर्ष 2027 के आखिर तक इसे बाजार में लॉन्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
तब तक कंपनी प्राइवेसी से जुड़े सभी पहलुओं को मजबूत करने पर लगातार ध्यान देती रहेगी।