ऐपल के स्मार्ट ग्लास लॉन्च में देरी

ऐपल के स्मार्ट ग्लास के लॉन्च में हो सकती है और देरी, यहां जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:35 am Jul 27, 202610:35 am

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल के स्मार्ट ग्लास के लॉन्च में अभी और देरी हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी यूजर की प्राइवेसी को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रही है। इसी वजह से स्मार्ट ग्लास में नए सुरक्षा फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिससे लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे। माना जा रहा है कि बेहतर प्राइवेसी सुनिश्चित करने और सभी फीचर्स को पूरी तरह तैयार करने के बाद ही कंपनी इस डिवाइस को बाजार में उतारेगी।