करूर भगदड़ मामला: आरोप-प्रत्यारोप के बीच TVK की याचिका पर आज मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई

सुनवाई पार्टी ने मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दी विजय की ओर से एस. अरिवझगन के नेतृत्व में वकीलों ने रविवार को न्यायमूर्ति एम. ढांडापानी के समक्ष आग्रह किया था कि भगदड़ मामले को स्वतंत्र जांच के लिए CBI या विशेष कार्य बल (STF) को मामला सौंपा जाए। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाए। उधर, पार्टी ने इस घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है।

भगदड़ भगदड़ पीड़ित भी TVK रैलियों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे इंडिया टुडे के मुताबिक, करूर भगदड़ के पीड़ित सेंथिलकन्नन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य पुलिस को विजय और TVK को आगे से अन्य रैली आयोजित करने की अनुमति न देने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि जब तक जवाबदेही और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित नहीं हो जाते, तब तक रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ, विजय को धमकी मिलने के बाद उनके चेन्नई स्थित आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।