करूर भगदड़ मामला: आरोप-प्रत्यारोप के बीच TVK की याचिका पर आज मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई
क्या है खबर?
अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की तमिलनाडु के करूर में रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई है। भगदड़ को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच कोर्ट में याचिका भी विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की कानूनी शाखा ने दायर की है, जिसमें पार्टी ने भगदड़ की स्वतंत्र जांच की मांग की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई सोमवार दोपहर 2:15 बजे निर्धारित की है।
सुनवाई
पार्टी ने मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दी
विजय की ओर से एस. अरिवझगन के नेतृत्व में वकीलों ने रविवार को न्यायमूर्ति एम. ढांडापानी के समक्ष आग्रह किया था कि भगदड़ मामले को स्वतंत्र जांच के लिए CBI या विशेष कार्य बल (STF) को मामला सौंपा जाए। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाए। उधर, पार्टी ने इस घटना के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है।
भगदड़
भगदड़ पीड़ित भी TVK रैलियों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे
इंडिया टुडे के मुताबिक, करूर भगदड़ के पीड़ित सेंथिलकन्नन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राज्य पुलिस को विजय और TVK को आगे से अन्य रैली आयोजित करने की अनुमति न देने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि जब तक जवाबदेही और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित नहीं हो जाते, तब तक रैली की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ, विजय को धमकी मिलने के बाद उनके चेन्नई स्थित आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
जानकारी
भगदड़ में गई है 40 जानें
करूर में थलापति विजय की पार्टी TVK की रैली थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 40 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 51 लोग ICU में भर्ती हैं।