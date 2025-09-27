अमित शाह ने बिहार में लिया घुसपैठियों को निकालने का संकल्प, राहुल-लालू पर साधा निशाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार को अररिया बड़ी जनसभा की। इसमें उन्होंने कहा कि यह चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए है और भाजपा बिहार की पवित्र भूमि से सभी घुसपैठियों को जरूर बाहर निकाल देगी। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

निशाना लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव- शाह शाह ने कहा, "राहुल और लालू के लिए ये चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का है। लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का है, लेकिन हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। आप इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को दो तिहाई बहुमत से जिताइए, मैं आपसे वादा करता हूं कि बिहार की इस पवित्र धरती से इन सभी घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार करेगी।"

मताधिकार राहुल चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले- शाह शाह ने राहुल की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर निशाना साधते हुए कहा, "अभी राहुल बाबा बिहार आए थे और उन्होंने यहां पर यात्रा भी निकाली। उन्होंने यह यात्रा इसलिए निकाली थी ताकि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से जिन घुसपैठियों को बाहर कर रहा है, उन्हें मताधिकार मिल जाए।" उन्होंने कहा, "आप सीमांचल वालों बताओ कि घुसपैठियों को मताधिकार मिलना चाहिए। आप ही बताओ कि किसी का वोट कटा है क्या? कैसे कटेगा, आप भारतीय नागरिक हैं।"

आरोप लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा- शाह शाह ने कहा, "लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा, ढेर सारे घोटाले किए और कांग्रेस ने भी 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले कर देश को लूटा। कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया है।" उन्होंने कहा, "पिछले 11 सालों से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और हमारे विरोधी भी हम पर चार आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए हैं। हमले पूरे समय में पारदर्शिता के साथ सरकार चलाई है।"