तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: थलापति विजय का सुपरस्टार से 'जन नायक' बनने तक का सफर

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। शुरुआती रुझानों में राज्य में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वैत्री कड़गम (TVK) 100 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है। इस नई नवेली पार्टी ने ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमानों को धता बताते हुए सत्तारूढ़ DMK और विपक्षी AIADMK दोनों को पीछे छोड़ दिया है। आइए थलापति विजय का सियासी सफर जानते हैं।

फिल्में 69 फिल्मों में निभाया लीड रोल, 'थलापति' टाइटल मिला विजय ने अपने 3 दशक लंबे करियर में 69 फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें शुरू में रोमांटिक हीरो के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 2003 की फिल्म 'थिरुमलाई' के बाद वह एक एक्शन हीरो के तौर पर उभरे। थुपक्की (2012), थलाइवा (2013), कत्थी (2014) और मर्सल (2017) जैसी फिल्मों में विजय कॉर्पोरेट शोषण, किसानों की जमीन, भ्रष्टाचार और सरकारी मशीनरी से भिड़ते दिखे। मर्सल फिल्म से उन्हें 'थलापति' यानी लीडर का टाइटल मिला।

राजनीति कैसे हुई राजनीति में एंट्री? विजय ने फरवरी, 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी TVK शुरू की थी। तब उन्होंने घोषणा की थी कि वे फिल्मों से संन्यास लेकर पूरी तरह राजनीति पर ध्यान देंगे। तब उनके कई प्रशंसकों को ये फैसला चौंकाने वाला लगा। विजय की पार्टी ने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। वे तमिलनाडु चुनाव का ही लक्ष्य लेकर चले। 27 अक्टूबर, 2024 को विल्लुपुरम जिले के विक्रवंडी में विजय ने पहली चुनावी रैली की।

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भगदड़ करुर रैली में भगदड़ और 41 मौतें 27 सितंबर, 2025 को तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में भगदड़ मच गई। 41 लोग मारे गए। विजय के लिए ये बड़ा झटका था। इसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला और विजय कानूनी पचड़े में फंसे। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। पार्टी के पदाधिकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने विजय से पूछताछ भी की। विजय ने मृतकों के लिए 20-20 लाख और घायलों को 2-2 लाख रुपये की मदद की घोषणा की थी।

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फिल्म पर विवाद आखिरी फिल्म 'जन नायकन' पर विवाद विजय ने तमिलनाडु चुनाव से पहले घोषणा कर दी थी कि जन नायकन (हिंदी में जन नेता) उनकी आखिरी फिल्म होगी। 9 जनवरी को पोंगल पर रिलीज होने वाली ये फिल्म चुनाव से पहले के महीनों में विजय के लिए मजबूत राजनीतिक मंच तैयार करने वाली थी। मगर सेंसर विवाद के चलते रिलीज अटक गई। इस फिल्म का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस बीच 9 अप्रैल को फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई।