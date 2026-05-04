तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: थलापति विजय की TVK ने किया बड़ा उलटफेर, रुझानों में सबसे आगे
क्या है खबर?
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों में राज्य में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है। अपना पहला चुनाव लड़ रही अभिनेता थलापति विजय की तमिलगा वैत्री कड़गम (TVK) पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करती दिख रही है। पार्टी ने 111 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और सबसे आगे है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) गठबंधन फिलहाल 52 और AIADMK गठबंधन कुल 72 सीटों पर आगे है।
बड़े चेहरे
तमिलनाडु के बड़े चेहरों के बारे में जानिए
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई की कोलाथुर सीट से मैदान में हैं। उनके सामने AIADMK ने पी शांतनकृष्णन को उतारा है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन भाजपा के टिकट पर अवानाशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन सत्तूर से मैदान में हैं। AIADMK महासचिव के पलानीस्वामी (EPS) एडप्पादी से उतरे हैं। यहां DMK ने कासी को उतारा है। चिपॉक थिरूवल्लीकेनी से किस्मत आजमा रहे उदयनिधि स्टालिन के सामने AIADMK के आधी राजाराम की चुनौती है।
पिछले नतीजे
क्या रहे थे पिछले चुनावों के नतीजे?
तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 118 है। पिछले विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) ने 159 और ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) ने 75 सीटें जीती थीं। यहां अब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनाव नहीं जीत पाई हैं। इस बार अभिनेता थलापति विजय ने चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबला रोचक बना दिया था। हालांकि, अभी तक उनकी पार्टी खास प्रदर्शन करती नहीं दिख रही है।
एग्जिट पोल
एग्जिट पोल में क्या अनुमन लगाए गए थे?
मैट्रिज ने DMK गठबंधन को 122-132, AIADMK गठबंधन को 87-110, TVK को 10-12, अन्य को 0-6 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पीपुल्स पल्स ने DMK गठबंधन को 125-145, AIADMK गठबंधन को 65-80, TVK को 18-24, अन्य को 2-6 सीटें दी हैं। पीपुल्स इनसाइट ने DMK गठबंधन को 120-140, AIADMK गठबंधन को 60-70 और TVK को 30-40 सीटें दी हैं। एक्सिस माई इंडिया ने TVK को 98-120, DMK गठबंधन को 92-100 और ADMK गठबंधन को 22-32 सीटें दी हैं।