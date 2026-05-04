फिल्म 'लग जा गले' को आगे खिसका दिया गया

जाह्नवी कपूर की फिल्म 'लग जा गले' के लिए करना होगा लंबा इंतजार, क्या है वजह?

लेखन ज्योति सिंह 11:13 am May 04, 202611:13 am

क्या है खबर?

धर्मा प्राेडक्शन की आगामी फिल्म 'लग जा गले' लंबे समय से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। फिल्म में जाह्नवी कपूर, टाइगर श्रॉफ और लक्ष्य लालवानी, यह तीनों कलाकार मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। फैंस जहां इस रिवेंज एक्शन ड्रामा की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं ताजा अपडेट है कि इसकी शूटिंग को आगे खिसकाने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे का कारण लक्ष्य के लुक में बदलाव को बताया गया है।