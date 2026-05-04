तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: एडप्पाडी सीट से AIADMK महासचिव के पलानीस्वामी आगे
क्या है खबर?
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सलेम जिले के एडप्पाडी विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) के उम्मीदवार और पार्टी के महासचिव के पलानीस्वामी आगे चल रहे हैं। वे DMK के कासी सी पर बढ़त बनाए हुए हैं। पलानीस्वामी इस सीट से 8वीं बार मैदान में थे। इससे पहले वह 7 बार चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, जिनमें से 5 बार उन्हें जीत मिली है, जबकि 2 बार हार का सामना करना पड़ा।
पिछला चुनाव
क्या रहे थे पिछले चुनाव के नतीजे?
पलानीस्वामी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के उम्मीदवार संपत कुमार को 93,802 मतों के बड़े अंतर से हराया था। 2016 में भी पलानीस्वामी ने यहां से करीब 42,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था और PMK के उम्मीदवार के अन्नादुराई को 56,000 और DMK के पीए मुरुगेसन को 55,000 वोट मिले थे। 1989 में पलानीस्वामी ने यहां से केवल 1,364 वोटों से जीत दर्ज की थी।
इतिहास
पलानीस्वामी का गढ़ है ये सीट
एडप्पाडी सीट पलानीस्वामी का गढ़ रही है। वे यहां से 1989, 1991, 2011, 2016 और 2021 के चुनावों में जीत चुके हैं। यह इलाका कृषि के साथ-साथ हथकरघा, विद्युत करघा और ग्रेनाइट खदानों के लिए भी जाना जाता है। यहीं से जीतकर पलानीस्वामी 2017 से 2021 तक तमिलनाडु के 7वें मुख्यमंत्री रहे थे। 1984 में एक बार यहां से कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। 3 बार पत्तली मक्कल काची (PMK) को यहां से जीत मिली है।