तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: एडप्पाडी सीट से AIADMK महासचिव के पलानीस्वामी आगे

पिछला चुनाव

क्या रहे थे पिछले चुनाव के नतीजे?

पलानीस्वामी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के उम्मीदवार संपत कुमार को 93,802 मतों के बड़े अंतर से हराया था। 2016 में भी पलानीस्वामी ने यहां से करीब 42,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। तब इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला था और PMK के उम्मीदवार के अन्नादुराई को 56,000 और DMK के पीए मुरुगेसन को 55,000 वोट मिले थे। 1989 में पलानीस्वामी ने यहां से केवल 1,364 वोटों से जीत दर्ज की थी।