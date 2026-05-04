असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: कांग्रेस से बगावत करने वाले भूपेन बोरा बिहपुरिया से आगे

इतिहास

2016 से भाजपा के कब्जे में है सीट

बिहपुरिया विधानसभा सीट सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी, तब कांग्रेस के सर्वेश्वर बोरुआ पहले विधायक बने थे। बिहपुरिया में 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 7 बार सीट जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 बार और असम गण परिषद ने एक बार सीट जीती है। भाजपा 2016 से लगातार यहां से जीत रही है। वर्तमान में यहां से अमिया कुमार भूयान विधायक थे। इस बार भूपेन खड़े हैं।