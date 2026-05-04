असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026: कांग्रेस से बगावत करने वाले भूपेन बोरा बिहपुरिया से आगे
क्या है खबर?
असम में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। लखीमपुर जिले की बिहपुरिया विधानसभा सीट से चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से बगावत कर भाजपा में आने वाले भूपेन बोरा 2,137 वोट से आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के नारायण भूयान से हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं। असम चुनाव में भाजपा की सरकार बनते दिख रही है, जबकि कांग्रेस कई सीटों पर पीछे है।
इतिहास
2016 से भाजपा के कब्जे में है सीट
बिहपुरिया विधानसभा सीट सोनितपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी, तब कांग्रेस के सर्वेश्वर बोरुआ पहले विधायक बने थे। बिहपुरिया में 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 7 बार सीट जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 बार और असम गण परिषद ने एक बार सीट जीती है। भाजपा 2016 से लगातार यहां से जीत रही है। वर्तमान में यहां से अमिया कुमार भूयान विधायक थे। इस बार भूपेन खड़े हैं।
चुनाव
कांग्रेस से शुरू की थी भूपेन बोरा ने राजनीति
असम में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे भूपेन बोरा ने राजनीति कांग्रेस से शुरू की थी। वह पहली बार 2006 में बिहपुरिया से विधायक बने थे और 2011 में दोबारा चुने गए। वे तरुण गोगोई की सरकार में असम सरकार के प्रवक्ता और संसदीय सचिव थे। 2013 में कांग्रेस के सचिव और 2021 में कांग्रेस ने उन्हें असम का अध्यक्ष बनाया था। इस साल चुनाव से पहले बोरा गौरव गोगोई से नाराज हो थे और भाजपा में चले गए थे।